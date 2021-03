V-Zug: Nathalie Noël nimmt als Marketingchefin Einsitz in Geschäftsleitung

Als CMO werde Noël die Bereiche Produktmanagement, strategisches Vertriebskanal-Management und Preisgestaltung sowie Marketingkommunikation leiten und die damit verbundenen Digitalisierungsthemen weiter vorantreiben. Sie bringe mehrjährige Führungs- und Facherfahrung im Global Marketing sowohl im B2B-Geschäft wie auch im B2C-Geschäft mit.

Derzeit ist Noël als Global Head of Marketing bei der Vitra International AG in Basel verantwortlich für Marketingkommunikation, Digitales Marketing und Sales Excellence. Davor arbeitete sie unter anderem für den Kunstbuchverlag Taschen in Köln sowie bei der L'Oréal Group (Division L'Oréal Luxe) in Paris.

pre/tt

(AWP)