V-Zug steigert Betriebsgewinn im ersten Halbjahr

Der von Metall Zug abgespaltene Küchen- und Haushaltsgerätehersteller V-Zug hat im ersten Halbjahr trotz der Covid-19-Pandemie einen stabilen Umsatz erzielt und das Betriebsergebnis deutlich gesteigert. Die Auswirkungen seien nicht so gross gewesen wie anfänglich befürchtet, teilte das seit dem 25. Juni an der SIX kotierte Unternehmen am Montag mit.