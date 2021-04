Valiant lege die Führung der Geschäftsstellen Luzern und Littau zusammen, teilte die Bank am Dienstag mit. Beide Standorte lägen in der Stadt Luzern. Die zwei Geschäftsstellen träten aber weiterhin eigenständig am Markt auf. Gregor Schnider, der bisherige Geschäftsstellenleiter Luzern, konzentriere sich wieder verstärkt auf die Betreuung seiner Kunden.

ra/hr

(AWP)