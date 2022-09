Valora: Femsa hält nach dem definitiven Zwischenergebnis 84,42 Prozent

Unter Berücksichtigung der angedienten Valora-Aktien und der Valora-Titel, die von den mit der Anbieterin in gemeinsamer Absprache handelnden Personen gehalten werden, beläuft sich die Beteiligung von Femsa an Valora damit mittlerweile auf insgesamt 3,71 Millionen Aktien, entsprechend einen Anteil von 84,42 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals und der Stimmrechte, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag mitteilten.

Femsa zeigt sich in der Mitteilung erfreut über die starke Zustimmung des Valora-Aktionariats zur Übernahme. Die Nachfrist zur Andienung weiterer Titel beginnt am 16. September 2022 und dauert voraussichtlich bis zum 29. September 2022.

Die mexikanische Gruppe hatte Anfang Juli für Valora ein Angebot von rund 1,1 Milliarden Franken bzw. 260 Franken je Aktie vorgelegt. Der Valora-Verwaltungsrat hatte die Annahme des Angebots empfohlen.

gab/ra

(AWP)