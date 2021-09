Varia US Properties emittiert erfolgreich Anleihe über 50 Millionen

Es sei die zweite Anleiheemission in der Unternehmensgeschichte, hiess es weiter. Mit dem Erlös soll das Portfolio in den USA weiter ausgebaut und in die Immobilien des Unternehmens investiert werden. Unter anderem seien "systematische ESG-Initiativen" geplant, um die Attraktivität und Effizienz der Gebäude zu verbessern.

Lead Manager der Transaktion ist laut der Mitteilung die Bank Vontobel AG, die Fundo AG der Selling Agent. Die Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange werde beantragt und die Librierung der Anleihe sei für den 7. Oktober 2021 vorgesehen.

tv/kw

(AWP)