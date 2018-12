Varia US hatte die Immobilie im März 2017 für 16,4 Millionen gekauft, teilte die Gesellschaft am Montagabend mit. Damit habe man einen Gewinn von 0,33 Dollar je Aktie erzielt. Den Erlös aus dem Pine Ridge-Verkauf wird Varia US gleich in eine weitere Akquisition reinvestieren - die letzte für dieses Jahr.

Und zwar handelt es sich um eine Immobilie mit 272 Wohneinheiten in Tucson, Arizona. Die Transaktion über 21 Millionen Dollar werde man am 21. Dezember abschliessen.

ra/

(AWP)