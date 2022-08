Varia US Properties mit deutlich mehr Gewinn im Halbjahr

Die Gesamteinnahmen haben sich auf 248,9 Millionen Dollar mehr als verdoppelt, wie die auf Mehrfamilienhäuser für mittlere bis untere Einkommen in der peripheren Lage von Grossagglomerationen in den USA fokussierte Immobiliengesellschaft am Montag mitteilt.

Einerseits wurde auf dem Portfolio ein realisierter Gesamtertrag von 91,1 Millionen Dollar (Vorjahr 71,1 Mio) erzielt. Dazu kamen 157,9 Millionen Dollar nicht realisierte Gewinne oder Wertsteigerungen des Portfolios. Unter dem Strich verbleibt ein Gewinn, der mit 145,5 Millionen Dollar (VJ 48,7 Mio) rund drei Mal höher ausfiel als im Jahr zuvor.

Insgesamt hielt das Unternehmen per Mitte Jahr 42 Immobilien mit insgesamt 11'323 Einheiten in 15 US-Bundesstaaten. Der Portfoliowert stieg in der ersten Jahreshälfte um 13,5 Prozent auf 1,60 Milliarden Dollar. Die durchschnittliche Vermietungsquote lag Ende Juni bei 94,3 Prozent nach 94,6 Prozent Ende 2021, dies bei einer durchschnittlichen Miete je Wohnung von 990 Dollar pro Monat.

Weitere Zu- und Verkäufe

Nach Ablauf der Berichtsperiode verkaufte Varia US zudem ein Objekt in Albuquerque mit 398 Einheiten, und in den nächsten Monaten will das Unternehmen vier weitere Immobilien veräussern. Ebenfalls nach dem Stichtag sei ein Zukauf in Houston abgeschlossen worden. Drei weitere Akquisitionen seien unter Vertrag und sollen noch bei Ende des dritten Quartals 2022 abgeschlossen werden. Davon befindet sich den Angaben zufolge ein Objekt in einer Gemeinde nördlich von Dallas, eines in Kansas City und eines in Cincinnati.

Ausblick zuversichtlich

Das erste Halbjahr 2022 sei sehr stark gewesen und man erwarte, "dass das zweite Halbjahr 2022 auf der operativer Ebene konsistent sein wird", heisst es in der Mitteilung weiter. Bei den Immobilienbewertungen sei eine gewisse Volatilität zu erwarten, was sich auf die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz auswirken könnte. Das Unternehmen gibt sich aber sehr zuversichtlich in Bezug auf die Solidität und die Positionierung des Portfolios.

Varia US Properties geht davon aus, dass sich die Wirtschaft in den nächsten Monaten verlangsamen, die Inflation bis Ende des Jahres zurückgehen und die Wirtschaft 2023 sich langsam erholen wird. "Wir rechnen mit einer moderaten Auswirkung auf unsere Bewertungen und einer leichten Auswirkung auf unsere operativen Ergebnisse", wird Konzernchef Patrick Richard zitiert.

pre/uh

(AWP)