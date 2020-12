Varia US Properties schliesst Portfolio-Verkauf ab - hohe Einnahmen im November

Das im Dezember 2015 gekaufte Cardinal Portfolio mit 1'209 Wohneinheiten, verteilt auf zehn Anlagen in Zentral- und Nord-Florida, ist verkauft, wie Varia US Properties am Dienstag mitteilt. Dieses Investment habe einen internen Nettozinsfuss 26 Prozent für die Gesellschaft gebracht. Konkrete finanzielle Einzelheiten wurden nicht gemacht.

Dass Varia US Properties in der Lage sei, in einem turbulenten Markt wie in diesem Jahr einen internen Nettozinsfuss von 26 Prozent zu erzielen, sei ein Beweis für die Wertsteigerungsstrategie und stimme für 2021 zuversichtlich, lässt sich wird Patrick Richard, exekutives Mitglied des Verwaltungsrates, in der Mitteilung zitiert.

Hohe Miteinnahmen im November

Im November habe Varia US Properties 100,6 Prozent der im März 2020 erzielten Mieteinnahmen eingenommen. Der März werde derzeit als Benchmark in dieser speziellen Zeitperiode verwendet. Dies entspreche auch 96,5 Prozent des Budgets aus der Zeit vor COVID-19. Varias Mietnahmen seien im November damit erneut auf dem Niveau von vor der Pandemie geblieben.

