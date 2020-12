VAT-Aktie nach Aussagen zu künftigem Wachstum gesucht

Um 9.55 Uhr legen die VAT-Titel um 3,0 Prozent auf 200,80 Franken zu. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI gibt derweil um 0,1 Prozent nach. Die Papiere haben nun seit Anfang Jahr den Wert um mehr als ein Fünftel gesteigert und damit einer markant überdurchschnittliche Performance gezeigt.

Mit dem Kapitalmarkttag hätten sich die Aussagen des Managements zum laufenden Jahr zwar nicht grundlegend verändert, heisst es bei den Analysten. Auch die strategischen und finanziellen Leitplanken bis 2025 würden von den Schätzungen kaum abweichen.

Die Bestätigung der Jahresziele sei gleichwohl Ausdruck der anhaltend hohen Dynamik in der Halbleiterindustrie, betont der Experte der ZKB. Und die Ambitionen bis 2025 seien konkretisiert worden. Dank einer starken Positionierung in attraktiven Nischenmärkten stünden die Chancen gut, dass VAT weiter auf der Erfolgsstrasse bleiben kann, so der Kommentar weiter.

Ähnlich klingt es bei Vontobel: "VAT bietet alle Zutaten für ein langfristig attraktives Investment", heisst es da. So sei das Unternehmen Marktführer in einem wachsenden Markt, habe eine fokussierte Strategie und eine starke Rentabilität.

