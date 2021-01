Chiozza sei eine Führungspersönlichkeit im Finanzbereich mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Erzielung von profitablem Wachstum in verschiedenen Regionen, schreibt der Anbieter von Hochvakuumtechnologie für die Halbleiterindustrie am Donnerstag in einer Mitteilung.

Der aktuelle VAT-Finanzchef Bergamin verlässt die Gruppe. Er habe sich entschieden, eine neue Chance ausserhalb wahrzunehmen, so VAT weiter.

