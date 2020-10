Vattenfall erzielt deutlich weniger Gewinn im dritten Quartal

Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat im abgelaufenen Quartal deutlich weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich landeten die Schweden in den Monaten Juli bis September bei einem Gewinn von knapp 3,6 Milliarden schwedischen Kronen (rund 347 Millionen Euro), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im dritten Quartal 2019 waren es noch 6,7 Milliarden gewesen - dies beinhaltete jedoch hohe Erträge aus der Veräusserung des Fernwärmegeschäfts in Hamburg und dem Verkauf deutscher Atomkraft-Produktionsrechte. Insgesamt waren dadurch 4,6 Milliarden Kronen in die Vattenfall-Kassen gespült worden.