Der Corona-Boom bei deutschen Bootsbauern hält auch im zweiten Pandemie-Jahr an. "Im Moment sind die Verkäufe so gut, dass es eine Weile dauert, bis man sein Wunschboot bekommt", sagte der Geschäftsführer des Deutschen Boots- und Schiffbau-Verbands mit Sitz in Hamburg, Claus-Ehlert Meyer. Die grosse Nachfrage ziehe sich durch fast alle Bereiche: "Was an gängigen Booten zur Verfügung steht, wird gehandelt."