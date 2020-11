Verband sagt Airlines für 2020 und 2021 noch höhere Verluste voraus

Den Fluggesellschaften in aller Welt drohen nach Einschätzung ihres Verbandes in diesem und dem kommenden Jahr noch höhere Verluste als zuletzt gedacht. Wegen des Geschäftseinbruchs durch die Corona-Pandemie erwarte der Weltluftfahrtverband IATA für 2020 jetzt einen branchenweiten Verlust von 118,5 Milliarden US-Dollar (99,9 Mrd Euro) und damit rund 34 Milliarden mehr als bisher gedacht, wie er vor seiner Jahreshauptversammlung am Dienstag mitteilte.