Verdi bestreikt Lufthansa-Grossküchen wegen Übernahme durch Gategroup

(Zusammenfassung) - Passagiere der Lufthansa müssen sich kurz vor Weihnachten zwar auf eingeschränkte Bordverpflegung einrichten, nicht aber auf umfassende Flugausfälle. Die Fluggesellschaft will an diesem Donnerstag (19. Dezember) ihr volles Programm fliegen, obwohl die Gewerkschaft Verdi in den Flughafen-Grossküchen in Frankfurt und München zu einem 24-Stunden-Streik aufgerufen hat. Einzelne Verspätungen oder Ausfälle seien aber nicht gänzlich auszuschliessen, ergänzte ein Sprecher. Mit der Flugbegleitergewerkschaft Ufo hat Lufthansa hingegen am Mittwoch eine Schlichtung begonnen, so dass von dieser Seite zunächst keine weiteren Streiks drohen.