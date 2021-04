Verdi-Chef: Handelskonzerne behandeln Beschäftigte ohne Respekt

Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, hat den Handelsketten und grossen Baumärkten vorgeworfen, ihre Mitarbeiter in der Corona-Pandemie respektlos zu behandeln. Während es in anderen Branchen finanzielle Anerkennung für Mitarbeiter gegeben habe, sei das in den Handelskonzernen nicht so gewesen, kritisierte Werneke am Freitag im ZDF-"heute journal" vor dem Tag der Arbeit.