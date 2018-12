Verdi ruft zu Streik bei Amazon in Werne auf

Mitten im Weihnachtsgeschäft hat nach Gewerkschaftsangaben in der Nacht auf Montag ein zweitägiger Streik von Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen beim Versandhändler Amazon begonnen. Die Gewerkschafter riefen Amazon-Mitarbeiter im Versandhandelszentrum in Werne auf, zunächst bis Dienstagabend zu streiken. Es werde Verzögerungen im Versand gehen, sagte ein Verdi-Sprecher. Gestreikt wird auch in einem Zentrum in Sachsen. Amazon war am frühen Montagmorgen nicht für eine Stellungnahme erreichbar.