Verein OpenWealth gewinnt CS und LGT als Mitglieder

Die Initiative für offene Programmierschnittstellen in der Vermögensverwaltung OpenWealth hat mit der Credit Suisse und der LGT Bank zwei neue Mitglieder gewonnen. Die beiden Institute würden vor allem in der Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung der Kundendatenadministration eine führende Rolle einnehmen, teilte der Verein am Mittwoch mit.