Vergleichsportal: Gas wird für viele deutsche Haushalte teurer

Für Gas zum Heizen und Kochen müssen viele Haushalte in Deutschland immer tiefer in die Tasche greifen. Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox stiegen die Gaskosten für einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20 000 Kilowattstunden zwischen Januar und August im Bundesdurchschnitt um über acht Prozent. Die Gaspreise für Haushalte haben damit nach den Berechnungen des Vergleichsportals ein "Fünf-Jahres-Hoch" erreicht. Zuletzt sei Haushaltsgas im Januar 2016 so teuer gewesen.