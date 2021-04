Verizon im ersten Quartal besser als erwartet - verliert aber Vertragskunden

Trotz des überraschenden Verlusts von Mobilfunkvertragskunden hat der US-Telekom-Konzern Verizon finanziell ein besseres erstes Quartal abgeliefert als von Analysten erwartet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Konzernumsatz um vier Prozent auf 32,9 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch in New York mitteilte. Analysten hatten etwas weniger auf dem Zettel.