Verkaufsschwäche im VW-Konzern flaut etwas ab - mehr Elektromodelle

Der Volkswagen -Konzern scheint sich allmählich aus der Absatzkrise durch fehlende Mikrochips und Corona-Probleme in China herauszuarbeiten. Europas grösste Autogruppe meldete am Freitag für den Juni im Vorjahresvergleich noch ein Minus von 6,3 Prozent bei den weltweiten Auslieferungen. 802 000 Fahrzeuge konnten in dem Monat verkauft werden. Im Mai waren es noch gut 140 000 Stück weniger gewesen, bei einem Rückgang von 23,5 Prozent zum Mai 2021. Die Einbussen über den ganzen Zeitraum seit Jahresstart konnte der Konzern zuletzt von 25,5 (Ende Mai) auf 22,2 Prozent (Ende Juni) reduzieren.