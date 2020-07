Die deutsche Verlagsgruppe Random House wird in Penguin Random House Verlagsgruppe umbenannt. Hintergrund ist, dass die Gruppe mit Sitz in München mit der internationalen Verlagsgruppe Penguin Random House zusammengeführt wurde und dies nun im Namen auch sichtbar gemacht wird, wie das Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann am Donnerstag in Gütersloh mitteilte.