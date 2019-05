Verlegertochter Anna Wanner im Verwaltungsrat von AZ Medien

Sie habe das "Unternehmer-Gen unserer Familie geerbt", wird Peter Wanner, Verwaltungsratspräsident der AZ Medien AG, in einer Medienmitteilung vom Freitag zitiert. Die Aktionäre wählten Anna Wanner an der Generalversammlung in den Verwaltungsrat.

Dem Verwaltungsrat gehören bereits die Verlegersöhne Michael Wanner und Florian Wanner an. AZ Medien AG ist ein Verlagshaus im Besitz der Familie Wanner. Dieses hält 50 Prozent an CH Media, dem Joint Venture zwischen den AZ Medien und den NZZ-Regionalmedien.

(AWP)