Vermögensverwalter Baillie Gifford verstärkt sich in Zürich mit Benjamin Trüb

Trüb, der zuletzt als Vice President Business Development bei BlueOrchard Finance tätig war, arbeitet seit letztem Monat für Baillie Gifford. Er verfüge über langjährige Erfahrungen im Geschäft mit Wholesale- sowie institutionellen Kunden wie auch der Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden in der Schweiz, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Die 1908 in Edinburgh gegründete Baillie Gifford ist vollständig im Besitz von 47 Partnern. Mit 1440 Mitarbeitenden und einem verwalteten Vermögen von 380 Milliarden Euro unterhält sie Büros in Edinburgh (Hauptsitz), Buenos Aires, Dublin, Frankfurt, Hongkong, Krakau, London, New York, Shanghai, Toronto und Zürich. Letzeres wird von Anna Bretschneider geleitet.

sig/uh

(AWP)