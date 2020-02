Vermögensverwaltung und Immobilienkredite treiben Credit Agricole an

Die französische Grossbank Credit Agricole hat Ende 2019 dank starker Zuwächse in der Vermögensverwaltung und einer hohen Kreditnachfrage Fahrt aufgenommen. Die Erträge stiegen im Schlussquartal um 7,7 Prozent auf knapp 5,2 Milliarden Euro, wie die Bank am Freitag in Paris mitteilte. Für das Gesamtjahr ergibt sich damit ein Ertragsplus von 3,3 Prozent auf 20,3 Milliarden Euro - etwas mehr als Analysten im Schnitt erwartet hatten.