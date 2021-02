Versicherer Aviva verkauft Frankreich-Geschäft an Konkurrenten Aéma

Der britische Versicherer Aviva will sein Frankreich-Geschäft im Zuge seines Konzernumbaus an den dortigen Konkurrenten Aéma verkaufen. Der Kaufpreis liege einschliesslich Schulden bei 3,2 Milliarden Euro, teilte Aviva am Dienstag in London mit. Die Aéma Groupe war erst vor Kurzem durch den Zusammenschluss der Versicherer Aésio und Macif entstanden. Wenn die Aufsichtsbehörden zustimmen, soll der Deal bis Ende des Jahres vollzogen werden.