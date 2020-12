Versicherer Chubb baut Underwriting-Teams in der Schweiz aus

In den Bereichen Financial Lines und Property ist laut dem Communiqué seit dem 1. November Sylvie Verdier und seit dem 1. Dezember Jörg Posselt tätig. Verdier sei seit elf Jahren in der Versicherungsbranche tätig und zuletzt als Senior Underwriter Financial Lines und Cyber für Axis Capital in Miami tätig gewesen. Posselt verfüge über 25 Jahre Erfahrung in verschiedenen Underwriting- und Managementpositionen in der Schweiz, zuletzt als Account Executive für Aon in Nyon.

Im Bereich der Branchenlösungen Life Science und Technology sind ausserdem seit dem 1. Dezember Yahia Fahmi und Christoph Meier zum Team gestossen. Letzterer sei seit zehn Jahren spezialisiert auf internationale Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherungsprogramme, insbesondere für die Pharmaindustrie. Vor seinem Eintritt bei Chubb war er Senior Underwriter bei Allianz Global Corporate & Specialty. Fahmi ist seit sieben Jahren in der Versicherungsbranche und war zuletzt als Financial Lines Underwriter für AIG Europe tätig.

Ab dem 1. Januar steigt laut der Mitteilung zudem Urs Knobel in das Middle Market-Team von Chubb in der Schweiz ein. Auch er arbeitet seit 25 Jahren in der Versicherungsbranche und seit 2007 als Senior Underwriter Liability bei Allianz Global Corporate & Specialty.

Mit der Ernennung der fünf neuen Underwriter eröffne sich die Möglichkeit, das jeweilige Portfolio für alle Segmente zu erweitern, heisst es.

