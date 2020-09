Versicherer Mobiliar investiert 50 Millionen Franken in Carvolution

Der Ausbau des Angebots soll weiter vorangetrieben und vielseitiger gestaltet werden. Der Aufschwung der Auto-Abos als Folge der Coronapandemie halte an und die Nachfrage steige täglich, hiess es weiter. Gegenüber dem Vorjahr habe Carvolution ein Wachstum von über 210 Prozent verzeichnet.

Bereits im November 2019 hatte sich die Mobiliar zusammen mit anderen Investoren an einer Finanzierungsrunde mit insgesamt über 11 Millionen Franken an Carvolution beteiligt. Das Unternehmen bietet Auto-Abos zu einem monatlichen Fixpreis an, bei dem alle Kosten bis auf das Benzin gedeckt sind. Das Auto kann flexibel gewechselt, zurückgegeben oder auf unbestimmte Zeit behalten werden.

