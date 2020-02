Vertrag von Deutsche-Börse-Chef Weimer um vier Jahre verlängert

Vorstandschef Theodor Weimer soll die Deutsche Börse bis Ende 2024 führen. Der Aufsichtsrat des Dax-Konzerns verlängerte den Ende 2020 auslaufenden Vertrag des Managers um vier Jahre, wie das Unternehmen am Freitag in Frankfurt mitteilte. "Theodor Weimer hat seit seinem Amtsantritt vor etwas mehr als zwei Jahren die Deutsche Börse in überzeugender Weise geführt", sagte Aufsichtsratschef Joachim Faber. Weimer habe das Wachstum des Unternehmens vorangetrieben, den Aktienkurs erheblich gesteigert und die Belegschaft neu motiviert.