Vestas: Personenbezogene Daten bei Hackerangriff abgerufen

Bei einem Cyber-Angriff auf den Windkraftanlagenbauer Vestas haben sich Hacker auch Zugriff auf personenbezogene Daten verschafft. Untersuchungen von Unternehmensseite deuteten zwar an, dass es die Angreifer nicht in erster Linie auf persönliche Daten abgesehen hatten, teilte der dänische Konzern am Mittwochabend mit. Dennoch sei es ihnen gelungen, Dateien von internen File-Sharing-Systemen abzurufen, die unter anderem solche personenbezogenen Informationen enthielten. Die Untersuchungen liefen noch.