Vetropack ernennt Michela Argirò zur Supply Chain-Chefin

Argirò wird am 11. Oktober zu Vetropack stossen und auch der Geschäftsleitung angehören. Sie besitze grosse Erfahrung im Aufbau und Führen regionaler Supply Chain- und Serviceorganisationen. Bei der Sherwin Williams Corporation in Bubikon habe sie unter anderem die strategische Planung, Logistik und Distribution sowie die Lagerbewirtschaftung verantwortet.

Ausserdem schlägt Vetropack an der kommenden Generalversammlung vom 20. April 2022 Diane Nicklas zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Nicklas arbeite seit über 20 Jahren in der Glasindustrie, zuletzt in der Zulieferer-Branche als Global Commercial Director bei Sefpro, Saint-Gobain.

mk/tp

(AWP)