Vetropack plant neues Werk in Italien - 200 Mio Euro Investitionen

Vetropack will sein altes Werk westlich von Mailand durch einen Neubau ersetzen. Der Hersteller von Glasverpackungen hat einen vorläufigen Kaufvertrag über ein Gelände in Boffalora sopra Ticino geschlossen, hiess es in einer Mitteilung vom Montag. Auf dem Gelände soll ein neues Werk entstehen, mit dem die bisherige Produktion in Trezzano sul Naviglio bis Ende 2021 ersetzt werden soll.