Vetropack will Aktien splitten

Beide Titelkategorien sollen im Verhältnis 1 zu 50 gesplittet werden, teilte Vetropack am Dienstag mit. Die kotierten Inhaberaktien sollen dann in Namenaktien A umgewandelt und die heutigen Namenaktien neu als Namenaktien B bezeichnet werden. Im Weiteren werde ein Teil der heute nicht kotierten Namenaktien nennwertgleich in kotierte Namenaktien A umgewandelt.

Nach dieser Transaktion werde das Aktienkapital unverändert 19,824 Millionen Franken betragen und sich neu in 13,774 Millionen kotierte Namenaktien A von je 1,00 Franken Nennwert und 30,25 Millionen nichtkotierte Namenaktien B mit einem Nominalwert von 0,20 Franken aufteilen.

Der für anfangs Mai 2020 geplante Vollzug wird durch die Zürcher Kantonalbank als Lead Manager begleitet.

pre/tt

(AWP)