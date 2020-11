Vifor-Aktien nach Lizenzabkommen und Umsatz-Zielen gesucht

Investoren greifen am Montag verstärkt bei den Aktien von Vifor Pharma zu. Einerseits hatte das Unternehmen am Morgen ein Lizenzabkommen mit dem US-Unternehmen Angion Biomedica gemeldet. Zugleich hatte Vifor-CEO Stefan Schulze im Gespräch mit AWP noch sein Umsatzziel für 2025 genannt: Mehr als 3 Milliarden Franken soll Vifor in 5 Jahren umsetzen. Im vergangenen Geschäftsjahr lag der Umsatz bei knapp 1,9 Milliarden.