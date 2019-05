Vifor dosiert ersten Patienten mit Herzinsuffizienz in Studie mit Veltassa

Das Pharmaunternehmen Vifor hat seinen ersten Patienten in der weltweiten Phase-III-Studie DIAMOND mit Veltassa dosiert. In der Studie soll getestet werden, ob Veltassa zu einer Verbesserung der Ergebnisse bei Herzinsuffizienz-Patienten beiträgt, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.