Der vor der Übernahme stehende Pharmakonzern Vifor ernennt zwei neue Geschäftsleitungsmitglieder. So soll der aktuell amtierende Finanzchef Alexandros Sigalas die Nachfolge des in Ruhestand tretenden Colin Bond antreten. Zudem wird Chefjurist Oliver Kronenberg per 1. Februar zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt, wie es es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.