Kapruvia (Difelikefalin) werde die erste in Europa verfügbare Therapie zur Behandlung von CKD-assoziiertem Juckreiz (Pruritus) bei Hämodialysepatienten sein, teilte Vifor am Donnerstag mit. Die Therapie dürfte in der zweiten Hälfte des Jahres dann auf den ersten Märkten in Europa lanciert werden.

hr/rw

(AWP)