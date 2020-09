In den kommenden Jahren wollen die neuen Eigentümer, angeführt vom ehemaligen Vifor-Chef Etienne Jornod, mehr als 250 Millionen Franken in die Entwicklung von mikrobiell hergestellten Immuntherapeutika gegen Atemwegserkrankungen und Entzündungen sowie in andere Projekte investieren. Eine Erweiterung der Produktionskapazitäten am Standort Meyrin wurde bereits beschlossen, und das Projekt soll noch in diesem Jahr beginnen.

hr/ys

(AWP)