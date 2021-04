Vifor nimmt ersten Patienten in Herzinsuffizienz-Studie CARE-HK auf

Vifor Pharma hat mit seiner gross angelegten Studie CARE-HK begonnen. Wie das Pharmaunternehmen am Mittwoch mitteilte, wurde der erste Patient in die Studie aufgenommen. Ziel des Programms ist es, den Einfluss von Renin-Angiotensin-Aldosteron-System-Inhibitoren (RAASi) in der Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz besser zu verstehen.