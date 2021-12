Vifor Pharma verzichtet auf Kommentar zu Übernahme-Spekulationen

Der australische Biotechnologiekonzern CSL soll an Vifor Pharma interessiert sein. Beim Schweizer Pharmahersteller kommentiert man die Berichte der Zeitung "The Australian" allerdings nicht. Man führe regelmässig Gespräche mit anderen Marktteilnehmern, kommentiere diese aber nicht, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in einem knappen Communiqué mit.