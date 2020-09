Voestalpine setzt auf Erholung - Bahntechnik als Zukunftsmarkt

Der Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine , unter anderem wichtiger Zulieferer der deutschen Automobilindustrie, setzt auf eine konjunkturelle Erholung nach der Corona-Krise. Der seit März stillgelegte dritte Hochofen im Stammwerk in Linz werde in diesen Tagen wieder hochgefahren, sagte ein Konzernsprecher. Die Auslastung liege nun bei den angestrebten 80 Prozent. "Wir hoffen, dass das nachhaltig ist." Der österreichische Konzern mit seinen weltweit 47 000 Mitarbeitern sei einer der ersten der Branche in Europa, der ein solches Signal setze.