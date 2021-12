Voith mit solider Entwicklung dank hohe Nachfrage trotz Pandemie

Der Technologiekonzern Voith hat das zweite Pandemiejahr in Folge aufgrund eines starken Auftragseingangs solide abgeschlossen. Der Umsatz stieg trotz Beeinträchtigungen durch die Pandemie um 4 Prozent auf 4,26 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mit Sitz in Heidenheim an der Brenz am Donnerstag mitteilte.