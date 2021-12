Der Volkswagen -Konzern geht für die anvisierte Beteiligung Dritter an seiner Batteriesparte einen weiteren Schritt. Der Aufsichtsrat habe grünes Licht zur Gründung einer eigenen Gesellschaft für die Batteriegeschäfte gegeben, sagte Vorstandschef Herbert Diess am Donnerstag nach einer Sitzung des Aufsichtsrats in Wolfsburg. Dabei soll die Rechtsform einer "SE" (Societas Europaea) gewählt werden. Sie ist als solche vergleichbar mit der deutschen Aktiengesellschaft "AG".