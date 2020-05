Volkswagen investiert zwei Milliarden Euro in chinesische Elektrooffensive

Der Volkswagen -Konzern schiebt seine Elektrooffensive in China mit milliardenschweren Investitionen an. Zusätzlich zum bereits am Vorabend bekannt gewordenen Einstieg beim Batteriehersteller Gotion High-Tech - ehemals Guoxuan High-Tech - erhöhen die Wolfsburger auch ihren Anteil an dem Elektro-Joint-Venture JAC Volkswagen, wie der Konzern am Freitag in Peking mitteilte. An der Mutter von JAC, der staatlichen JAG, übernimmt VW ausserdem die Hälfte der Anteile. Insgesamt investiert der Konzern rund 2 Milliarden Euro, eine Milliarde davon entfällt auf den Einstieg bei Gotion High-Tech.