Von Roll erlangt für weitere Fabrik Zertifizierung für die Automobilindustrie

Der Industriekonzern Von Roll erhält für eine Fabrik in Italien eine wichtige Zertifizierung als Lieferant für die Automobilindustrie. Mit der IATF-Zertifizierung am italienischen Standort in Trofarello erfülle man die strengsten Qualitätsnormen für die Automobilindustrie, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.