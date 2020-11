Vontobel-Aktien legen nach starken Neunmonatszahlen deutlich zu

Die Aktien der Bank Vontobel gehören am Mittwochvormittag zu den stärksten Titeln am Schweizer Markt, womit sie auch dem Abwärtstrend vieler weiterer Bankenaktien trotzen. Vontobel hat am Morgen Angaben zum Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten gemacht und dabei vor allem mit einem starken Neugeldzufluss überrascht, der auch die firmeneigenen Zielen übertroffen hat.