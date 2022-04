Die Bank Vontobel Vontobel arbeitet künftig mit der Hamburger Sparkasse (Haspa) zusammen. So werde die Haspa in der Vermögensverwaltung künftig die Deritrade-Plattform für den Handel von massgeschneiderten strukturierten Produkten nutzen, hiess es in der Mitteilung vom Montag. Finanzielle Details werden in der Meldung nicht genannt.