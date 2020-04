Vontobel verstärkt Vermögensverwaltungsteam in Basel

Sie verfügen den Angaben zufolge über mehrjährige Erfahrung in der Beratung von vermögenden Schweizer Privatkunden und sind mit der Region Basel eng verbunden. "Basel zählt in unserem Heimmarkt Schweiz zu den Wachstumsstandorten, den wir auch in Zukunft gezielt weiter ausbauen werden", wird in der Mitteilung Daniel Schüpbach, Leiter Vontobel Wealth Management in Basel, zitiert.

Seit rund 10 Jahren betreut Vontobel dort private und institutionelle Kunden. Im Zuge der Akquisition der Notenstein La Roche Privatbank vor zwei Jahren vergrösserte Vontobel die Präsenz in Basel und beschäftigt heute dort rund 35 Mitarbeitende.

sig/uh

(AWP)