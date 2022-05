Vontobel will sich mit Investment-App neues Kundensegment erschliessen

Mit "volt by Vontobel" richtet sich Vontobel an Kunden mit einem Vermögen von bis zu einer Million Franken, den sogenannten Affluents, wie Vontobel am Donnerstag mitteilte. In diesem Segment gebe es bisher keine entsprechenden Angebote und folglich will die Bank mit ihren Dienstleistungen dort Wachstum generieren.

Die Mindesteinlage beträgt 25'000 Franken. Laut Mitteilung erhalten Kunden damit Zugang zu digitalen Investment-Dienstleistungen, die bisher nur vermögenden Kunden vorbehalten waren. Dazu zähle etwa eine private digitale Anlageberatung und der Zugriff auf das gesamte Basisportfolio von Vontobel.

Künftig will Vontobel die App zu einer Plattform ausbauen, über die Kunden alle ihre Investmentbedürfnisse erfüllen können. Bereits integriert sind eine 3a-Lösung sowie digitale Anlagemöglichkeiten. Eine Trading-Funktion soll in Zukunft noch folgen, heisst es weiter.

cg/tv

(AWP)