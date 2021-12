Vorstandschef von Daimler Truck vor Börsendebüt zuversichtlich

Vor dem Börsengang des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck hat sich Vorstandschef Martin Daum zuversichtlich geäussert. "Wir sind bereit für die Unabhängigkeit", sagte Daum in Stuttgart. Daimler Truck soll am Freitag erstmals an der Frankfurter Börse notiert werden. Nach der Abspaltung von der Mercedes-Benz-Autosparte ist der grosse Hersteller von Lastwagen und Bussen seit Monatsbeginn selbstständig.