VP Bank ernennt Claus Jørgensen definitiv zum CEO der Tochterfirma in Luxembourg

Der Däne Jørgensen verantwortete seit 2018 als Head of Client Business der VP Bank (Luxembourg) SA die Bereiche Private Banking, External Asset Managers, Fund Services sowie Investment Advisory & Portfolio Management.

Eine millionenschwere Wertberichtigung im Frühling hatte bei der VP Bank zu einem Köpferollen und zu einer Neuorganisation des Kreditbereichs geführt. Finanzchef Siegbert Näscher und Risikochefin Monika Vicandi verliessen in der Folge das Liechtensteiner Institut. Vicandi wurde in der Zwischenzeit durch Patrick Bont ersetzt, der seine Stelle allerdings erst per Anfang November 2020 antritt.

Ende März hatte das Geldhaus bekannt gegeben, dass die Corona-Krise Spuren im Kreditportfolio hinterlasse. Die Gruppe nehme deshalb eine Wertberichtigung auf einer Einzelposition im Umfang von rund 20 Millionen Franken vor. Gleichzeitig wurde bekanntgegeben, dass VP Bank (Luxembourg) SA vorzeitig unter eine neue Führung gestellt werde. Der damalige Chef der VP Bank Luxemburg, Thomas Steiger, hatte den Wunsch geäussert, seinen ursprünglich auf den 1. November geplanten Rücktritt frühzeitig anzutreten, um die beschleunigte Umsetzung der Massnahmen zu ermöglichen.

cf/ra

(AWP)